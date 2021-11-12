НАТО предсказали долгую борьбу с Россией

Глава минобороны Греции Николаос Панайотопулос предсказал Североатлантическому альянсу долгую борьбу с Россией. Выступая на 15-й конференции по обороне Балтии, он отметил, что сторонам для избегания непреднамеренного обострения конфликта стоит начать диалог. Об этом написал «ПолитЭксперт».

Греческий министр также добавил, что НАТО необходимо продвигать «общие ценности», которые заложены в основу трансатлантического сообщества. При этом комментируя действия России на Востоке, Панайотопулос подчеркнул, что Москва якобы обесценивает свободолюбивый порядок, который защищает Альянс.

Он также напомнил, что Россия как член Совбеза ООН и одна из самых больших ядерных стран по-прежнему будет оставаться важным игроком на мировой арене. При этом она может вызывать серьезные проблемы.