Мир 07 января 2023, 22:25 НАТО предрекли распад из-за военной помощи Украине NR: желание Зеленского вовлечь НАТО в конфликт на Украине приведут альянс к распаду РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский своими попытками получить больше западных вооружений пытается втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией. Это может спровоцировать распад организации. Такими прогнозом обозреватель Майкл Брендан Догерти поделился в статье для журнала National Review.

Журналист напомнил про речь Зеленского, которую он произнес в Конгрессе США. Тогда украинский лидер назвал финансовую помощь Вашингтона «инвестицией в глобальную безопасность».

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Догерти считает, что эти слова произнесли специально для увеличения военной поддержки Украины со стороны американцев. Но, такой шаг может спровоцировать дальнейшее обострение отношений между другими странами-участницами НАТО.

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«Украинский кризис не поспособствовал укреплению альянса, а обнажил проблемы внутри и изменил представление об организации», — отметил обозреватель.

При этом Догерти упомянул последние заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который начал призывать к организации переговоров с Россией на базе Европейского союза. А вот Вашингтон упоминают все реже, что не исключает скорого раскола Североатлантического альянса, резюмировал журналист.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Европе и США необходимо подготовиться к длительному конфликту на Украине. При этом он выразил уверенность, что украинский кризис завершится подписанием мирного договора.