НАТО предрекли раскол после принятия Финляндии и Швеции

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО может обернуться расколом альянса. Таким мнением поделился член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

«Расстановка сил в НАТО настолько не располагает к вступлению новых членов, что это может просто расколоть альянс. Тем более на фоне недовольства ее старейшего участника — Турции, не говоря уже об остальных», — сказал депутат в интервью РИА «Новости».

По его словам, если Финляндия и Швеция станут членами Североатлантического альянса, то это только усугубит разногласия и усилит недовольство других стран внутри НАТО. Также Шхагошев отметил, что Россия не станет менять свою позицию по гарантиям безопасности. Речь идет о призыве вернуть инфраструктуру НАТО к границам 1997 года.

«Вступление новых стран в альянс, конечно, угрожает нашей безопасности, поэтому наши цели и задачи по обеспечению глобальной безопасности не могут измениться», — пояснил депутат Госдумы.

Он подчеркнул, что НАТО полезно сфокусировать внимание на своих разногласиях, а не заниматься раздуванием новых конфликтов.