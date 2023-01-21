21 января 2023, 11:19
НАТО предрекли раскол по вопросу поставок танков Украине
NYT: раскол наметился в НАТО из-за разногласий по поставкам танков Украине
Союзники по НАТО не могут договориться в вопросе поставок танков на Украину, это свидетельствует о вероятном расколе в Альянсе. С таким мнением в материале для газеты The New York Times выступили обозреватели Эрик Шмитт и Дэвид Сэнгер.
Авторы статьи отметили, что мнения стран НАТО по этой теме сильно разошлись. Часть споров стараются не выносить из-за закрытых дверей.
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«Но неготовность Германии и нетерпеливость Великобритании в отношении передачи танков Leopard уже стали частью общественности», — уточнили в материале.
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Пока что НАТО сохраняет единство, добавили обозреватели, но все лучше видны появившиеся «трещины» в отношениях входящих в блок государств.
«США полагают, что опасения Германии связаны с тем, что мир не готов вновь увидеть немецкие танки на границе с Россией. Это может стать напоминаем о вторжении нацистов во Второй мировой войне», — добавили они.
Ранее сообщалось, что союзники Германии по НАТО не сумели убедить ее передать Украине танки Leopard.
Германия
НАТО
Украина
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