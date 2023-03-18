Мир 18 марта 2023, 23:45 НАТО предрекли раскол из-за нехватки боеприпасов Politico: НАТО развалится из-за передачи всех боеприпасов Украине РИА «Новости»

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Нехватка боеприпасов у НАТО, которую спровоцировал украинский конфликт, может привести к расколу блока. Такое мнение выразила обозреватель Лили Байер в статье для Politico.

Страны — члены Североатлантического альянса уже беспокоятся из-за недобора боеприпасов. При этом киевский режим до сих пор нуждается в помощи НАТО, отметила журналистка

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«Существует риск, что не все союзники по НАТО выполнят обещания внести вклад в новые планы альянса», — подчеркнула автор.

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По ее словам, на восполнение запасов нужно некоторое время. Это может стать ударом для НАТО. Она предположила, что блоку нужно найти производителей качественных пуль.

Также обозреватель напомнила высказывание экс-командира американских сухопутных войск в Европе Бена Ходжеса о том, что альянсу потребуется не только время, но и огромные финансовые вложения. Но настоящее испытание НАТО ждет летом, когда лидеры встретятся для обсуждения дальнейших планов, добавила Байер.

Экс-офицер Великобритании Глен Грант назвал слабое место альянса на восточном фланге. По его мнению, им является Черное море.