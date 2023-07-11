11 июля 2023, 08:32
НАТО предрекли раскол из-за конфликта с сильным соперником
Ветеран ВМС Бразилии Казал: НАТО может ждать раскол из-за конфликта с сильным соперником
Единство военно-политического блока НАТО при прямом противостоянии с сильными в военном плане государствами окажется под сомнением. Такое мнение высказал автор бразильского интернет-ресурса о геополитике и обороне Arte da Guerra, ветеран ВМС Бразилии Робинсон Фариназо Казал. Об этом сообщил ТАСС.
По его словам, есть военные, которые сомневаются в возможностях НАТО участвовать в большом конфликте. Блок в свое время бомбил Югославию и Ливию, но в противостоянии с Россией альянс уже столкнулся с большими сложностями.
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«Полагаю, что если НАТО ввяжется в конфликт, в котором у него будет мало шансов на победу, то это может расколоть организацию», — считает Казал.
Он напомнил, что в предыдущих конфликтах силы НАТО понесли минимальные потери. Но в случае противостояния с Китаем, Россией или Ираном, они будут немалыми, предупредил ветеран ВМС Бразилии. По его мнению, Турция может отказаться при таких обстоятельствах поддерживать блок. Ведь эта страна всегда преследует исключительно свои интересы.
Бразилия
НАТО
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