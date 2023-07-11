Мир 11 июля 2023, 08:32 НАТО предрекли раскол из-за конфликта с сильным соперником Ветеран ВМС Бразилии Казал: НАТО может ждать раскол из-за конфликта с сильным соперником РИА «Новости»

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Единство военно-политического блока НАТО при прямом противостоянии с сильными в военном плане государствами окажется под сомнением. Такое мнение высказал автор бразильского интернет-ресурса о геополитике и обороне Arte da Guerra, ветеран ВМС Бразилии Робинсон Фариназо Казал. Об этом сообщил ТАСС.

По его словам, есть военные, которые сомневаются в возможностях НАТО участвовать в большом конфликте. Блок в свое время бомбил Югославию и Ливию, но в противостоянии с Россией альянс уже столкнулся с большими сложностями.

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«Полагаю, что если НАТО ввяжется в конфликт, в котором у него будет мало шансов на победу, то это может расколоть организацию», — считает Казал.

Он напомнил, что в предыдущих конфликтах силы НАТО понесли минимальные потери. Но в случае противостояния с Китаем, Россией или Ираном, они будут немалыми, предупредил ветеран ВМС Бразилии. По его мнению, Турция может отказаться при таких обстоятельствах поддерживать блок. Ведь эта страна всегда преследует исключительно свои интересы.