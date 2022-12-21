Мир 21 декабря 2022, 12:31 НАТО предрекли проблемы из-за передачи Украине систем ПВО Patriot The Guardian: передача Украине систем ПВО Patriot создаст НАТО долгосрочные проблемы Википедия

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США и НАТО необходимо как следует обдумать вероятную передачу Украине систем противовоздушной обороны Patriot, так как обороноспособность Альянса существенно снизится. Об этом написала газета The Guardian.

«Систем у США останется гораздо меньше, чем нужно для обороны Индо-Тихоокеанского региона. Позиции Китая в этом случае существенно улучшатся», — отметили в статье.

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Автор материала Джек Уотлинг подчеркнул, что передача украинской армии большого количества вооружений истощила арсеналы НАТО и сковала возможности Альянса в длительных операциях.

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«В случае с Patriot задача является более сложной, ведь на производство этих ракет необходимо гораздо больше времени и денег, чем на обычные артиллерийские снаряды», — заключил Уотлинг.

Официальных сообщений о передаче Украине американских систем ПВО Patriot пока не поступало, однако некоторые СМИ написали, что США все же поставит вооружение на сумму 1,8 миллиарда долларов.