Мир 10 сентября 2023, 03:59 НАТО предрекли крах через 5-10 лет Экс-разведчик Риттер: НАТО осталось существовать 5-10 лет РИА «Новости»

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Североатлантическому альянсу осталось существовать от пяти до 10 лет, заявления о единстве военного блока не соответствуют действительности. Такое заявление сделал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер на конференции Института Шиллера.

Соединенные Штаты и Канаду не интересует благополучие стран НАТО на Европейском континенте. По словам Риттера, альянс стал инструментом распространения власти США. Если бы Америка заботилась о населении европейских стран — членов блока, они бы не вынудили Европу отказаться от дешевых энергоносителей из России, считает экс-разведчик.

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«Мы уже создали точку разлома в Европе, сказав, что есть те, кто с нами, и те, кто против нас. Мы создали это разделение, и оно существует и сегодня», — заявил Риттер.

Также американский офицер обратил внимание на Турцию, которая выступила против расширения НАТО за счет Швеции и Финляндии. США опасаются передавать Турции самолеты F-16, предполагая, что Анкара применит их против Греции.