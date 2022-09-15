НАТО предостерегли от реального военного конфликта с Россией | 360°

Мир 15 сентября 2022, 21:36 Поделиться Telegram

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Viber НАТО предостерегли от реального военного конфликта с Россией Бывший британский генерал Ширрефф призвал НАТО избегать военного конфликта с Россией РИА «Новости»

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Военное противостояние НАТО с Россией станет самым худшим сценарием развития кризиса на Украине. Североатлантический альянс и близко не готов к подобным событиям. Об этом в беседе с журналистами американского журнала Newsweek заявил бывший британский генерал Ричард Ширрефф. С 2011 по 2014 год он занимал пост заместителя верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе.

Генерал отметил, что действия украинских войск за последние дни стали доказательством эффективности военной поддержки со стороны США и Великобритании. Но при наращивании поставок вооружения украинских военных нужно проводить с осторожностью, чтобы не допустить выхода конфликта за границы Украины.

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«Чтобы управлять рисками эскалации, НАТО должен быть готов к худшему сценарию, но этого пока нет. Под наихудшим сценарием я подразумеваю НАТО в состоянии войны с Россией», — заявил Ширрефф.

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Он напомнил, что альянс может вступить в конфликт, только если одно из входящих в него государств подвергнется нападению. Это предусматривает статья о коллективной защите. Но в данный момент НАТО не имеет достаточных резервов.

Генерал указал на необходимость восстанавливать оборонно-промышленный сектор, который Европа утратила за годы сокращения вооружений, наращивать производство артиллерийских снарядов, противотанковых средств и зенитных ракет.

Ширрефф отметил, что речь идет не только о пополнении запасов вооружения, которые передали на Украину, а о целенаправленном наращивании собственного оружия, потому что сейчас военные склады стран НАТО в Европе пусты.

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