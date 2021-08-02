НАТО предостерегли от опасных провокаций с российскими самолетами

Командующий ВМС Соединенных Штатов в Европе и Африке Роберт Берк заявил, что США готовы ответить на «российские провокации» в Черном море, имея в виду готовность оказать вооруженное сопротивление ВМФ РФ при нарушении российских границ силами НАТО. Заявление американского военного в разговоре с ИА Nation News прокомментировал военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Коротченко назвал слова Берка провокационными, отметив, что НАТО следует быть осторожнее в высказываниях.

«Открытие огня натовскими кораблями по российским самолетам вблизи границ РФ носит очень опасный характер в связи с тем, что они провоцируют Россию. В данном случае НАТО должны осознавать степень ответственности и последствия, которые могут наступить в таком случае. Тем более, когда подобные заявления делают высокопоставленные военные, хоть действующие, хоть отставные», — сказал эксперт.

Он отметил, что Россия готова к незамедлительной реакции в случае угрозы в сторону ВМФ.

«Все полеты российской авиации осуществляются с соблюдением мер безопасности, предосторожности и не представляют угрозу для ВМС НАТО. Однако Россия всегда готова к реагированию в случае нападения, а нападение на российский военный корабль и на российский самолет будет означать нападение на страну в целом», — заключил Коротченко.