Мир 04 января 2024, 04:41 НАТО предложили уничтожить в Европарламенте Депутат ЕП Уоллес: исчезновение НАТО пойдет на пользу Европе РИА «Новости»

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Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес предложил уничтожить блок НАТО ради блага Европы. Такое мнение политик озвучил в социальной сети X.

«Европа окажется в лучшем положении, когда военная машина НАТО перестанет существовать. Она не может предложить ничего хорошего ни гражданам ЕС, ни кому-либо еще», — заявил Уоллес.

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Он также добавил, что Североатлантический альянс при согласии европейских политиков поддерживает войны.

Ранее генерал НАТО и вооруженных сил Великобритании в отставке Ричард Бэрронс заявил, что Европа и Запад не переживут XXI век. Военный отметил, что ситуация на Украине сейчас развивается в пользу России, а западные страны терпят поражение. Бэрронс добавил, что Запад с помощью санкций не смог разрушить российскую экономику, а у украинских войск нет достаточного количества авиации и артиллерии.