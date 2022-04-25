Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил, что Североатлантический альянс находится в состоянии кризиса, а его руководство утрачивает способность анализировать. Об этом написал RT.

Таким образом политолог прокомментировал намерение США выделить до 250 тысяч долларов на инициативы, которые могли бы помочь американской стороне определить возможную траекторию развития НАТО.

«Сам факт появления такого гранта свидетельствует о том, что структура НАТО пребывает в состоянии кризиса и утрачивает способность объективно анализировать ситуацию и на основе анализа формировать стратегию своего развития», — сказал Шаповалов.

По словам эксперта, американские власти нуждаются в переосмыслении ситуации.

«Как мне представляется, выход здесь один: НАТО должно распуститься», — заключил он.