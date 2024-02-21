Мир 21 февраля 2024, 08:53 НАТО потребовал от Украины список целей на российской территории Страны НАТО потребовали от Украины предоставить список целей в России Janine Schmitz/PHOTOTHEK/globallookpress

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Страны НАТО требуют от руководства Украины предоставить список целей на российской территории и обосновать целесообразность атак по ним. Об этом РИА «Новости» рассказал осведомленный источник.

«Западные спонсоры киевского режима увязывают продолжение поставок Украине боевых ракет повышенной дальности с эффективностью их практического применения», — подчеркнул собеседник.

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Он отметил, что передающие подобное оружие страны Североатлантического альянса прекрасно понимают, что власти Украины используют террористические методы в отношении России. Они атакуют ракетами гражданские объекты на территории РФ, убивая при этом мирное население.

Источник добавил, что специалисты НАТО превращают руководство Украины в «террористическую организацию наподобие ИГ*». А все их действия свидетельствуют о прямой вовлеченности альянса в боевые столкновения с Вооруженными силами России, резюмировал собеседник агентства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне говорил, что у границ Союзного государства замечена техника НАТО. По его словам, аппетиты коллективного Запада будут только нарастать.

*ИГ, «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.