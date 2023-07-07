Мир 07 июля 2023, 11:25 НАТО посоветовали закрыть дверь перед Украиной из-за России Foreign Affairs: НАТО следует отказать Украине в членстве из-за риска конфликта с Россией РИА «Новости»

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Рисков от принятия Украины в НАТО больше, чем преимуществ. Альянсу следует закрыть двери перед киевским режимом, чтобы не вступить в прямой конфликт с Россией. Об этом заявило издание Foreign Affairs.

Членство страны в НАТО станет одной из главных тем на саммите в Вильнюсе, который откроется 11 июля. Многие западные политики и специалисты, от президента Украины Владимира Зеленского до бывшего посла США в НАТО Иво Даалдера, призвали пообещать ей принятие после завершения конфликта. Решение этого вопроса, по мнению автора статьи, повлечет серьезные последствия для Соединенных Штатов, Европы и других стран.

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«Украину не следует приветствовать в НАТО. <…> Выгоды безопасности для США от вступления Украины меркнут по сравнению с рисками от ее вступления в альянс», — сказал он.

Устав альянса предписал союзникам воевать и умирать друг за друга, поэтому ставки очень высоки. Отчасти именно по этой причине члены НАТО после холодной войны избегали расширения за счет государств, которые столкнулись с краткосрочным риском конфликта. Издание заявило, что лидеры НАТО давно поняли: принятие Украины сопряжено со вполне реальной возможностью вооруженного столкновения с Россией.

Ее вступление поставит Запад перед мрачной перспективой выбора между конфликтом с Россией с его разрушительными последствиями и капитуляцией и обесцениванием гарантий безопасности НАТО для всего альянса.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно уходил от прямого ответа на вопрос о возможном членстве Украины. На пресс-конференции в Брюсселе он заявил, что главным условием для обсуждения этого вопроса должна стать ее победа над Россией.