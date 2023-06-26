Мир 26 июня 2023, 11:44 НАТО посчитало попытку мятежа в России внутренним делом страны Столтенберг: НАТО считает последние события в России ее внутренним делом РИА «Новости»

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НАТО относится к попытке мятежа в России как к внутреннему делу страны, но следит за ситуацией. Об этом сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции, его слова привел ТАСС.

«Мы мониторим ситуацию в России. События в выходные дни — это внутреннее дело России», — заявил генеральный секретарь НАТО.

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Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на высокопоставленного чиновника, что американская разведка заранее получила информацию о подготовке мятежа ЧВК «Вагнер». По данным источника, Соединенные Штаты ждали более «жестокого и кровавого» развития событий.

В правительстве Германии предположили, что основатель ЧВК Евгений Пригожин отказался продолжать мятеж, поскольку не получил ожидаемую поддержку внутри России. К такому выводу пришли директор Федерального министерства иностранных дел Тервен Беллманн и парламентский госсекретарь по обороне Зимте Меллер.