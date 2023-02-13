Мир 13 февраля 2023, 18:05 НАТО пообещал усилить ВСУ после завершения конфликта Генсек НАТО Столтенберг пообещал перевести ВСУ на стандарты Альянса РИА «Новости»

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Украинскую армию необходимо перевести на стандарты НАТО после завершения конфликта, чтобы страна могла в будущем самостоятельно обеспечить свою защиту. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что для этого украинской армии нужно переобучиться и полностью перейти на стандарты НАТО.

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«Мы должны обеспечить Украину еще более сильной армией после того, как какое-либо мирное соглашение будет заключено, чтобы предотвратить новое большое нападение», — подчеркнул Столтенберг.

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Власти Украины начали перевод армии на стандарты НАТО после 2014 года. Занимавший тогда пост министра обороны страны Андрей Таран заявил, что сам процесс окажется очень долгим и недосягаемым в обозримой перспективе. Он подчеркнул, что вместо адаптации ВСУ под западные стандарты необходимо рассмотреть возможность взаимодействия с силами Альянса.

В происходящем сейчас конфликте руководство НАТО отрицает свое участие и ограничивается только поставками вооружений. Йенс Столтенберг заявил, что передача военных самолетов Украине сделает Альянс непосредственным участником противостояния, если вместе с техникой туда прибудут пилоты. Поэтому вопрос передачи самолетов займет много времени.