Мир 19 февраля 2024, 03:38 НАТО подготовит сценарий по отражению атаки России Bloomberg: страны НАТО начали готовиться к «нападению России» без США РИА «Новости»

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Страны НАТО прорабатывают сценарии на случай возможного нападения России на одно из государств блока. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Высокопоставленные представители Североатлантического альянса рассказали изданию, что на Мюнхенской конференции по безопасности развернулись пессимистичные дискуссии.

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Генералы стран военно-политического блока отметили неудачи Вооруженных сил Украины в зоне конфликта. По их мнению, на фоне того, что власти США не согласовали новый пакет финансирования для помощи ВСУ, Россия может решиться на «прямое нападение на члена НАТО».

«Это может произойти через пять-восемь лет», — сказал глава Минобороны Германии Борис Писториус.

Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Писториус предупредил, что Европа должна начать готовиться к многолетнему конфликту в отношениях с Россией.