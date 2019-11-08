НАТО подготовил доклад для противодействия «российской агрессии»

Доклад подготовил Оборонный колледж Североатлантического альянса. Он нужен, чтобы повысить способность НАТО эффективно и гибко реагировать на «российскую агрессию».

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Аналитики организации считают проект новой моделью развертывания сил. Они не называют свою работу ни операцией, ни миссией. Страны-члены обязаны предоставлять ресурсы и поддержку другим государствам, у которых нет возможностей для защиты своих интересов и территориальной целостности. В рамках этой программы в Польше, Латвии, Литве и Эстонии разместили многонациональные батальоны, которые поддерживают боевую готовность и проводят учения.

Под этой риторикой Альянс скрывает свои настоящие намерения. Так считает преподаватель факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин. За различными формулировками блок продолжает наращивать силы в Восточной Европе. И для этого представители НАТО нашли предлог — «российская угроза».

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«В НАТО придумывают разные названия, но это все та же программа расширения Альянса, просто с другим именем. После того как распался СССР и Варшавский договор, организация утратила свою основную функцию и смысл. Теперь структура ищет возможности, чтобы продлить свое существование, оправдать те финансы, которые на нее тратятся», — отметил Тарусин.

Возможности программы также прокомментировал политолог Алексей Мухин. Он обратил внимание на то, что подобные шаги НАТО сопровождаются «довольно агрессивными высказываниями» в адрес Москвы со стороны руководства Альянса. Помимо этого не прекращается эскалация вооруженного конфликта в Донбассе.