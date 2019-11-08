  • НАТО подготовил доклад для противодействия «российской агрессии»

    08 ноября 2019, 11:25

    Алена Макаренко

    Аналитики НАТО выпустили доклад о программе «Расширенное передовое присутствие НАТО». С помощью него Альянс намерен эффективно реагировать на «российскую агрессию» в Восточной Европе. Но что, если это просто очередная программа блока по расширению на восток? Об этом сообщил сайт RT.
    НАТО подготовил доклад для противодействия «российской агрессии»

    Доклад подготовил Оборонный колледж Североатлантического альянса. Он нужен, чтобы повысить способность НАТО эффективно и гибко реагировать на «российскую агрессию».

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    Аналитики организации считают проект новой моделью развертывания сил. Они не называют свою работу ни операцией, ни миссией. Страны-члены обязаны предоставлять ресурсы и поддержку другим государствам, у которых нет возможностей для защиты своих интересов и территориальной целостности. В рамках этой программы в Польше, Латвии, Литве и Эстонии разместили многонациональные батальоны, которые поддерживают боевую готовность и проводят учения.

    Под этой риторикой Альянс скрывает свои настоящие намерения. Так считает преподаватель факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин. За различными формулировками блок продолжает наращивать силы в Восточной Европе. И для этого представители НАТО нашли предлог — «российская угроза».

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    «В НАТО придумывают разные названия, но это все та же программа расширения Альянса, просто с другим именем. После того как распался СССР и Варшавский договор, организация утратила свою основную функцию и смысл. Теперь структура ищет возможности, чтобы продлить свое существование, оправдать те финансы, которые на нее тратятся», — отметил Тарусин.

    Возможности программы также прокомментировал политолог Алексей Мухин. Он обратил внимание на то, что подобные шаги НАТО сопровождаются «довольно агрессивными высказываниями» в адрес Москвы со стороны руководства Альянса. Помимо этого не прекращается эскалация вооруженного конфликта в Донбассе.