НАТО поддержал антироссийские обвинения Чехии по «делу Врбетице»

НАТО выразил поддержку Чехии в расследовании дела о взрывах во Врбетице. Прага ранее заявила, что к случившемуся причастна Россия. В альянсе эту позицию разделили и призвали найти виновных, сообщило РИА «Новости».

По словам представителя НАТО, Чехия должна бороться со «злонамеренными действиями» на своей территории.

«Эти действия соответствуют модели опасного поведения России», — сказал он.

В альянсе также выразили поддержку родственникам людей, которые погибли при взрыве во Врбетице.

Накануне власти Чехии заявили, что из Праги будут высланы 18 российских дипломатов, которые якобы являются офицерами ГРУ. Помимо этого, в стране объявили в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.

В МИД РФ пообещали, что ответ на действия Праги будет объявлен в ближайшее время, и чешской стороне хорошо известно, что последует за высылкой российских дипломатов.