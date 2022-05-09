НАТО хочет использовать новые военные соглашения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), чтобы окружить Россию и Китай, заявил обозреватель Multipolarista Бенджамин Нортон. Он обратил внимание, что в апреле на встрече глав МИД стран альянса присутствовали министры Австралии, Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии.

Саммит проходил 6–7 апреля. По мнению Нортона, участие в нем глав министерств иностранных дел азиатско-тихоокеанскими странами очень показательно, написало РИА «Новости»

Также он отметил, что на встрече были представители Грузии, Финляндии и Швеции, которые не входят в НАТО.

«США идут на обострение холодной войны, поэтому Североатлантический альянс углубляет военное сотрудничество с этими азиатско-тихоокеанскими державами», — выразил уверенность журналист.

Обозреватель напомнил, что Запад неоднократно нарушал обещания о нерасширении альянса до границ России. Теперь цель Штатов — окружить со всех сторон и КНР, подчеркнул Нортон.

По словам журналиста, НАТО уже уничтожил Югославию, Ливию и Афганистан, а теперь нацелился на Москву и Пекин. Он отметил, что альянс, который возглавляют Штаты, накачал оружием Украину и провел обучение ультраправых боевиков, но вместе с тем он начал заниматься и экспансией в Азию.