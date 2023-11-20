Мир 20 ноября 2023, 18:57 НАТО пересмотрит свое военное присутствие на Балканах Столтенберг: НАТО изучит возможность наращивания присутствия на Балканах РИА «Новости»

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Североатлантический альянс приступил к пересмотру своего военного присутствия в регионах Западных Балкан, включая Косово, Боснию и Герцеговину. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Косово. Его выступление транслировала пресс-служба альянса.

«Мы сейчас пересматриваем, нужно ли увеличивать присутствие на постоянной основе, чтобы предотвратить новые конфликты», — отметил Столтенберг.

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По словам генсека, альянс сделает «все необходимое для реализации мандата ООН в Косове».

В октябре президент Сербии Александр Вучич назвал очень трудным диалог с представителями Евросоюза и крупнейших западных стран, касающийся вопроса Косова, Метохии и независимой политики Белграда.

Президент Косова Вьоса Османи ранее утверждал, что готов начать диалог только после введения Евросоюзом санкций против Сербии и ее лидера.