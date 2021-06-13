НАТО пересмотрит стратегическую концепцию для ответа на действия России

В Белом доме заявили, что НАТО пересмотрит стратегическую концепцию для того, чтобы ответить на действия России и вызовы со стороны Китая.

«Союзники согласятся пересмотреть Стратегическую концепцию НАТО, основу, которая будет определять подход Североатлантического альянса к меняющейся стратегической среде», — говорится в заявлении, фрагмент которого приводит РИА «Новости».

Эта среда включает в себя «агрессивную политику и действия России», а также «вызовы, которые ставит перед нашей коллективной безопасностью Китайская Народная Республика».

Новая концепция, как отмечается в документе, будет подготовлена для принятия на саммите НАТО в 2022 году. Само заявление было опубликовано в преддверии саммита альянса. Он пройдет в понедельник, 14 июня, в Брюсселе.

Президент США Джо Байден прилетел в Бельгию для участия в саммитах НАТО и Евросоюза. Самолет американского лидера приземлился вечером 13 июня на авиабазе Мэлсбрук. Глава Вашингтона проведет в Бельгии два дня, за время которых встретится с королем Филиппом. Саммит НАТО состоится 14 июня, а на следующий день Байден будет участвовать в саммите ЕС-США.

Саммиты будут предшествовать встрече американского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным. Встреча пройдет 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве.