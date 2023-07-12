Мир 12 июля 2023, 18:48 НАТО перебросит 100 тысяч солдат в Польшу в случае необходимости Президент Дуда: НАТО может перебросить 100 тысяч солдат в Польшу в случае угрозы Pxhere

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Североатлантический альянс готов перебросить 100 тысяч солдат в Польшу, если возникнет необходимость. Об этом после окончания саммита НАТО в Вильнюсе заявил президент республики Анджей Дуда.

Он пояснил, что контингент введут в страну для обороны, в случае реальной угрозы для безопасности государства. Польский лидер привел в пример ситуацию с нападением на Брестские ворота. По словам Дуды, блок также принял решение о размещении складов с вооружением в Польше для солдат НАТО и всех стран восточного фланга. Он отметил, что так отпадет необходимость перевозить всю инфраструктуру.

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«Склады будут в том числе и у нас. Они будут заполняться», — президента Польши процитировал ТАСС.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предупредил о планах НАТО ввести свои войска на территорию Украины. По его словам, речь идет о Польше и Литве, которые уже начали разрабатывать совместные планы по интервенции. Макгрегор уточнил, что операцию эти страны проведут самостоятельно без остальных участников альянса.