Мир 11 февраля 2024, 13:05 НАТО озадачился сменой стратегии из-за успешной обороны России в зоне СВО The Economist: успешная оборона ВС России вынудила НАТО сменить стратегию Lasha Kuprashvili/Xinhua/globallookpress

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Руководство НАТО вынуждено изменить собственную стратегию в результате успешной обороны России в зоне специальной военной операции. До этого члены альянса использовали более эластичную оборону, сообщило британское издание The Economist.

«Российские оборонительные сооружения на юге и востоке Украины стали самыми протяженными в Европе со времен Второй мировой войны», — написали авторы статьи.

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Журналисты отметили, что такая ситуация вызвала в НАТО дилемму. Раньше они предпочитали эластичную оборону, которая позволяла задержать нападение и сражаться на более выгодных для себя позициях.

«Подобная стратегия несовместима с концепцией защиты „каждого дюйма территории НАТО“», — написало издание.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп сообщил о поощрении России наносить удары по странам НАТО. Он уточнил, что речь идет при условии, если те не выполняли бы свои финансовые обязательства перед военно-политическим блоком.