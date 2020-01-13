НАТО ответит на размещение российских «Искандеров»

НАТО планирует отреагировать на размещение российских комплексов «Искандер-М» с ракетой типа 9М729 уже в этом году. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Что касается российской системы SSC-8 (так НАТО классифицирует 9М729 — прим. „360“), мы будем работать над системами ПВО и ПРО, над конвенциональными вооружениями, над повышенной боевой готовностью и над продлением времени предупреждения», — процитировал его слова немецкий телеканал N-tv.

Столтенберг также отметил, что министры обороны стран, которые входят в НАТО, уже согласовали все меры. Разработку ракеты, которая стала причиной спора, он назвал частью стратегии России. Генсек альянса заявил, что она заключается в усиленном инвестировании в современные возможности — в том числе в современное ядерное оружие.

В США И НАТО уверены, что созданная Россией 9М729 нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Америка утверждает, что дальность этой ракеты превышает 500 километров. Именно это послужило поводом для выхода Вашингтона из соглашения. В России подозрения США неоднократно опровергали. Москва уверена, что все претензии Америки являются поводом для выхода из ДРСМД, а также стремлением США разместить свои ракеты средней дальности рядом с Китаем.