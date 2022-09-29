НАТО отреагирует на любую преднамеренную атаку на его критическую инфраструктуру | 360°

Важное 29 сентября 2022, 12:30 Поделиться Telegram

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Viber НАТО отреагирует на любую преднамеренную атаку на его критическую инфраструктуру НАТО: на любую преднамеренную атаку на критическую инфраструктуру последует реакция РИА «Новости»

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НАТО отреагирует на любую преднамеренную атаку на его критическую инфраструктуру. Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса.

«Страны НАТО обеспокоены ЧП на „Северных потоках“, все признаки указывают на диверсию», — сказано в документе, который процитировал ТАСС.

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Отмечено, что повреждение трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в международных водах Балтийского моря вызывает глубокую озабоченность.

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В заявлении НАТО особо подчеркнули, что вся доступная на данный момент информация указывает на то, что это «результат преднамеренных, безрассудных и безответственных актов саботажа».

Утечки газа не только создают риски для судоходства, но и наносят значительный вред экологии.

Ранее сообщалось, что газопроводы в Балтийском море могли повредить при помощи дистанционного взрывного устройства. Версию британских военных чиновников о произошедшем на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» опубликовал Sky News.

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