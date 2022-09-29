НАТО отреагирует на любую преднамеренную атаку на его критическую инфраструктуру | 360°

Все новости

Подмосковье

29 сентября 2022, 14:16

Более 300 человек продолжают строительство детской больницы в Красногорске

Мир

29 сентября 2022, 14:11

МИД Польши заявил о возможном использовании сил НАТО на Украине

Реклама

Спецоперация

29 сентября 2022, 13:54

Российские войска уничтожили шесть пунктов управления ВСУ

Подмосковье

29 сентября 2022, 13:53

Редкое растение обнаружили на особо охраняемой природной территории в Зарайске

Подмосковье

29 сентября 2022, 13:51

Новый магазин с кафе создаст 10 рабочих мест в деревне Редриковы Горы в Сергиевом Посаде

Мир

29 сентября 2022, 13:50

Раненную при обстреле ВСУ девочку доставят в Москву

Власть

29 сентября 2022, 13:46

«Ошибки бывают». Песков прокомментировал противоречивые заявления Володина

Спецоперация

29 сентября 2022, 13:42

ВС РФ уничтожили почти 80 боевиков «Иностранного легиона» в ДНР

Спецоперация

29 сентября 2022, 13:40

Российский ефрейтор рассказал, как продолжил династию пулеметчиков

Важное

29 сентября 2022, 12:30

НАТО отреагирует на любую преднамеренную атаку на его критическую инфраструктуру

НАТО: на любую преднамеренную атаку на критическую инфраструктуру последует реакция

Читать 360tv в

НАТО отреагирует на любую преднамеренную атаку на его критическую инфраструктуру. Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса.

«Страны НАТО обеспокоены ЧП на „Северных потоках“, все признаки указывают на диверсию», — сказано в документе, который процитировал ТАСС.

Реклама

Отмечено, что повреждение трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в международных водах Балтийского моря вызывает глубокую озабоченность.

Реклама

В заявлении НАТО особо подчеркнули, что вся доступная на данный момент информация указывает на то, что это «результат преднамеренных, безрассудных и безответственных актов саботажа».

Утечки газа не только создают риски для судоходства, но и наносят значительный вред экологии.

Ранее сообщалось, что газопроводы в Балтийском море могли повредить при помощи дистанционного взрывного устройства. Версию британских военных чиновников о произошедшем на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» опубликовал Sky News.

НАТО

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама