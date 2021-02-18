НАТО отправит больше солдат в Ирак

НАТО намерен расширить тренировочную миссию в Ираке. В альянсе объяснили планы поддержкой иракских сил в борьбе с терроризмом. Контингент американских войск в стране будут постепенно увеличивать.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уточнил, что численность военных вырастет с 500 до четырех тысяч человек. С таким заявлением он выступил по итогам видеоконференции глав минобороны стран-союзниц, сообщило РИА «Новости».

«Мы решили расширить миссию НАТО по учебной подготовке в Ираке, чтобы поддержать иракские силы в борьбе с терроризмом», — сказал Столтенберг. В том числе речь идет о предотвращении возвращения «Исламского государства»*.

В начале недели Столтенберг заявил, что НАТО планирует более активную «подготовку и консультирование в большем количестве учреждений безопасности по всей стране». Миссию, подчеркнул он, будут расширять постепенно, в зависимости от ситуации. Координировать действия блок намерен с правительством Ирака и международной коалицией по борьбе с терроризмом.

* ИГ/«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России.