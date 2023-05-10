Мир 10 мая 2023, 18:26 НАТО откроет офис в Японии Генсек НАТО Столтенберг сообщил о планах открыть офис альянса в Японии U.S. Department of Defense

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НАТО откроет собственный офис в Японии. Об этом в эфире телеканала CNN сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенбург.

«Мы обсуждаем с властями Японии открытие офиса альянса в Токио. Эта страна стала для НАТО важным и близким партнером», — сказал он.

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Столтенберг отметил, что безопасность стала вопросом международного значения.

«Происходящее в Азии важно для Европы, а происходящее в Европе — для Азии. Поэтому Япония пристально следит за тем, что происходит на Украине», — добавил генсек.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что появление офиса НАТО в Токио свидетельствует о планах альянса продолжить милитаризацию Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Намерения НАТО в Японии показали планы и глобальные амбиции закрепиться в АТР, чтобы создавать новые центры антикитайской и антироссийской заряженности. Продвижение альянса в Азию усилит блоковое противостояние», — привел слова дипломата RT.

Ранее Столтенберг исключил появление в НАТО азиатских государств.