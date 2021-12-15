НАТО отказался верить в предложенный Россией мораторий на размещение ракет в Европе

В НАТО сочли «недостойным доверия» мораторий на размещение ракет средней дальности в Европе, который предложила Россия. В альянсе заявили, что РФ сначала должна уничтожить собственные орудия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с таким заявлением на пресс-конференции в Брюсселе. Его процитировал ТАСС.

«Предложение России о моратории недостойно доверия, поскольку у нас был запрет, и Россия нарушала этот запрет», — заметил Столтенберг, подразумевая ДРСМД, из которого США вышли в одностороннем порядке 2 августа 2019 года.

РФ, по его словам, сначала должна уничтожить «в проверяемой форме свои ракеты», нарушавшие договор. Пока этого не произойдет, предложение моратория на размещение чего-либо доверия не заслуживает.

В НАТО, подчеркнул генсек альянса, не собираются размещать в Европе способные нести ядерное оружие ракеты. И к диалогу с Россией там по-прежнему готовы.

«Мы верим, что нам нужен контроль над вооружениями. Чтобы не допустить новой гонки вооружений», — заключил Столтенберг.