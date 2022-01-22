НАТО отказалось выводить войска из Болагрии и Румынии

Официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску ответила на требования России вывести войска с территории Болгарии и Румынии. По ее словам, это невозможно.

Об этом сообщило Agence France-Presse. Лунгеску сказала, что это требование делит членов НАТО «на первый и второй сорт», поэтому выполнять его отказываются.

Также она добавила, что в альянсе не будут отказываться защищать друг друга, в том числе при помощи присутствия войск в восточной части. Она уточнила, что укрепление коллективной обороны происходит из-за ухудшений в сфере безопасности.

«Мы отвергаем любые идеи о сферах влияния в Европе», — заключила Лунгеску.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об итогах переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он уточнил, что пока конкретных результатов они не достигли, но на следующей неделе правительство США письменно ответит на предложения России по гарантиям безопасности.

«Энтони Блинкен сказал мне, что он удовлетворен состоявшимся обменом мнениями», — заключил Лавров.