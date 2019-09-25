НАТО отказалось от предложения России по поводу моратория на размещения РСМД

Представитель НАТО Оана Лунгеску потвердила, что письмо от Кремля о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). В альянсе заявили: такому предложению нет доверия. Об этом сообщило РИА «Новости».

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По словам Лунгеску, инициатива Москвы «игнорирует реальность на местах». Она объяснила это тем, что Россией уже развернуты SSC-8, что является нарушением договора о РСМД.

«До тех пор пока Россия не уничтожит систему SSC-8, этот мораторий на развертывание не является реальным предложением. <…> Мы вновь призываем Россию вести себя как ответственный международный субъект», — подчеркнула представитель НАТО.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что ракета, о которой идет речь, имеет радиус действия меньше полутысячи километров.

Лунгеску отметила, что союзники НАТО после собственной оценки также пришли к выводу о нарушении SSC-8 договора о РСМД. Альянс добавил, что «не будет зеркально отвечать» на действия России, так как не стремится к новой гонке вооружений. По словам Оаны Лунгеску, новое ядерное оружие наземного базирование в Европе не появится.

«Союзники по-прежнему твердо привержены сохранению эффективного контроля над вооружениями, разоружению и нераспространению», — сделала акцент представитель альянса.