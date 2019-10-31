НАТО отказался иметь дело с Россией до возвращения Крыма

Североатлантический Альянс не признает аннексию Крыма Россией. Поэтому руководство НАТО призывает Москву вернуть полуостров Киеву.

«Крым — это территория Украины. Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине», — говорится в заявлении.

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Пока этого не произойдет, Альянс не расположен к «обычному ведению дел» с Россией. Таким образом, РФ предстоит доказать, что она соблюдает международные право и обязательства, берет на себя ответственность за их соблюдение, считают в НАТО.

Кроме того, страны-участники НАТО «глубоко обеспокоены» тем, что власти России нарушают права человека в Крыму. Из-за их действий якобы страдают «все украинцы».

Помимо этого, Альянс потребовал вернуть украинские суда, захваченные в Керченском проливе. А еще нужно сделать доступ к украинским портам в Азовском море беспрепятственным, важно дать свободу судоходства.

При этом НАТО поприветствовал обмен заключенными между Киевом и Москвой. Благодаря той схеме на Украину вернулись 24 задержанных моряка и режиссер Олег Сенцов.

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Организация также положительно оценила шаги Украины при разведении сил в Донбассе. При этом Альянс потребовал от России покончить с «любой политической, финансовой и военной поддержкой боевиков», а также перестать вмешиваться в дела на юго-востоке страны и вывести войска и технику.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о намерении возобновить обсуждение вопроса о принадлежности Крыма на встрече в «нормандском формате».