НАТО отказался гарантировать вступление в альянс Финляндии и Швеции

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что не может гарантировать вступление Швеции и Финляндии в состав альянса. Об этом он сообщил изданию Politico.

«Скажу лишь, что прием Швеции и Финляндии в НАТО является моей целью, однако гарантировать это я не могу», — заявил он.

Генсек альянса выразил оптимизм относительно перспектив северных стран стать членами альянса.

«Ситуация, когда один или несколько союзников не согласны с членством новых стран, происходит не в первый раз», — добавил Столтенберг.

Швеция и Финляндия направили заявки на вступление в состав альянса на фоне специальной операции России на Украине. Против членства обеих стран в НАТО выступила Турция.

По мнению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, власти Швеции и Финляндии оказывают поддержку запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана (РПК).

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что страна откажется от вступления в НАТО, если Швеция не получит это право.