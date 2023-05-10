Мир 10 мая 2023, 20:00 НАТО опроверг создание военных планов против Китая Глава Военного комитета НАТО Бауэр: альянс не считает Китай военной угрозой РИА «Новости»

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НАТО занимается подготовкой военных планов только против России и не готовит их против Китая. Об этом заявил глава Военного комитета альянса Роб Бауэр, его слова привел ТАСС.

«НАТО не работает над военными планами против Китая. НАТО работает над военными планами против России и террористических организаций», — сказал он.

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Бауэр отметил, что такая позиция альянса не означает, что отдельные страны — члены НАТО не занимаются стратегическим планированием на случай вооруженного конфликта с Китаем.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил включение стран Азии в состав военного альянса стран региона. Он напомнил, что НАТО задумывали как объединение стран Северной Америки и Европы и блок останется таковым всегда.

На вопрос о возможном включении объединения в конфликт с Китаем за Тайвань Столтенберг добавил, что любой спор вокруг острова негативно скажется на всем мире.