24 февраля 2023, 19:15
НАТО опроверг причастность ЧВК «Вагнер» к волнениям в Косово
Глава отдела НАТО в Косово Рист опроверг заявления о присутствии ЧВК «Вагнер» в регионе
Представители ЧВК «Вагнер» не являются главной причиной недавних волнений в Косово. Такое заявление сделал командующий контингента НАТО KFOR в регионе генерал Анджело Микеле Ристуча. Его процитировало РИА «Новости».
«Все события, произошедшие в последние пару месяцев, недель, больше связаны с внутренней динамикой, чем со внешним влиянием», — сказал он.
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По словам Ристуча, у НАТО нет доказательств причастности ЧВК «Вагнер» к недавним событиям в регионе. Также он отметил, что Альянс не установил присутствие представителей военной компании в Косово.
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Таким образом он отреагировал на недавние заявления косовоалбанских властей. Так заявляли, что в Косово якобы находятся члены ЧВК «Вагнер». Правительство региона уличило эту компанию в намерении дестабилизировать ситуацию в республике. Саму обстановку в конфликтном регионе он назвал опасной.
Косово
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