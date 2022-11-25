25 ноября 2022, 14:20
НАТО обвинили в соучастии в преступлениях киевского режима
Официальный представитель МИД Захарова назвала НАТО соучастником преступлений Украины
Североатлантический альянс стал соучастником преступлений украинских властей. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале.
«НАТО — соучастник преступлений киевского режима», — отметила дипломат.
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Захарова прокомментировала высказывание генсека Альянса Йенса Столтенберга о значительном расширении НАТО производства в Восточной Европе вооружения и боеприпасов советских образцов. Именно этот арсенал сейчас необходим Украине.
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Современное вооружение Запад не спешит направлять в зону конфликта из опасения, что образцы оружия могут попасть в руки российских военных.
Столтенберг напомнил, что у России нет права вето на расширение НАТО. Он также инициировал решение вопроса о расширении помощи Украине в связи с надвигающейся на Киев ужасающей зимой.
Мария Захарова
НАТО
МИД РФ
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