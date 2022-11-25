Мир 25 ноября 2022, 14:20 НАТО обвинили в соучастии в преступлениях киевского режима Официальный представитель МИД Захарова назвала НАТО соучастником преступлений Украины

Читать 360tv в

Североатлантический альянс стал соучастником преступлений украинских властей. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале.

«НАТО — соучастник преступлений киевского режима», — отметила дипломат.

Реклама

Захарова прокомментировала высказывание генсека Альянса Йенса Столтенберга о значительном расширении НАТО производства в Восточной Европе вооружения и боеприпасов советских образцов. Именно этот арсенал сейчас необходим Украине.

Реклама

Современное вооружение Запад не спешит направлять в зону конфликта из опасения, что образцы оружия могут попасть в руки российских военных.

Столтенберг напомнил, что у России нет права вето на расширение НАТО. Он также инициировал решение вопроса о расширении помощи Украине в связи с надвигающейся на Киев ужасающей зимой.