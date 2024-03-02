02 марта 2024, 23:51
НАТО обвинили в лживости после перехвата разговора офицеров ФРГ об атаке на Крым
Филиппо: перехваченный разговор немецких военных по Крыму доказал лживость НАТО
Перехваченный разговор военных ФРГ об атаке на Крымский мост доказал лживость НАТО. Таким мнением лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо поделился в соцсети X.
«Крайне неприятная утечка для Германии и НАТО. Она доказывает ужасную ложь альянса, который уже ведет войну непосредственно с Россией», — отметил он.
Реклама
По словам политика, «волнение», которое сейчас наблюдается в ФРГ, является свидетельством того, что канцлера Шольца поймали с поличным. Филиппо призвал вывести с Украины находящихся там представителей НАТО, а также больше не помогать Украине и как можно скорее начать переговоры о мире.
Аудиозапись переговоров немецких офицеров опубликовала главный редактор RT Маргарита Симоньян. В ходе разговора один из военных заявил, что бундесвер занимается вопросом уничтожения Крымского моста. Министерство обороны Германии заявило, что беседу высокопоставленных офицеров перехватили.
Германия
Крым
НАТО
Реклама
Реклама