Мир 02 марта 2024, 23:51 НАТО обвинили в лживости после перехвата разговора офицеров ФРГ об атаке на Крым Филиппо: перехваченный разговор немецких военных по Крыму доказал лживость НАТО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Перехваченный разговор военных ФРГ об атаке на Крымский мост доказал лживость НАТО. Таким мнением лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо поделился в соцсети X.

«Крайне неприятная утечка для Германии и НАТО. Она доказывает ужасную ложь альянса, который уже ведет войну непосредственно с Россией», — отметил он.

Реклама

По словам политика, «волнение», которое сейчас наблюдается в ФРГ, является свидетельством того, что канцлера Шольца поймали с поличным. Филиппо призвал вывести с Украины находящихся там представителей НАТО, а также больше не помогать Украине и как можно скорее начать переговоры о мире.

Аудиозапись переговоров немецких офицеров опубликовала главный редактор RT Маргарита Симоньян. В ходе разговора один из военных заявил, что бундесвер занимается вопросом уничтожения Крымского моста. Министерство обороны Германии заявило, что беседу высокопоставленных офицеров перехватили.