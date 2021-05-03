НАТО обсудит вступление Украины на саммите в июне

Во время очередного саммита НАТО, который пройдет в июне 2021 года, страны-члены обсудят дорожную карту для вступления Украины в альянс. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время совместного брифинга с Владимиром Зеленским.

Дуда отметил, что через неделю в Бухаресте пройдет саммит «Бухарестской девятки». Там соберутся представители Румынии, Болгарии, Чехии, Венгрии, Словакии, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы. Они обсудят проблемы безопасности, в том числе «очень-очень важные темы» Украины и Белоруссии.

«Во-вторых, мы говорили о приближающемся саммите всего Североатлантического союза, который через полтора месяца, в середине июня, состоится в Брюсселе, где эта тема с полной уверенностью тоже будет обсуждаться», — подчеркнул Дуда. Его слова процитировало РИА «Новости».

Президент уточнил, что во время саммита НАТО поднимут «вопрос безопасности Украины как таковой, а в связи с тем — безопасности всей Центральной Европы». Киеву также укажут путь, по которому нужно двигаться для получения членства в альянсе. Дуда подчеркнул, что членство в НАТО — фундаментальная цель, к которой стремится Украина. Ее утвердили еще в 2016 году в Верховной раде в качестве главной цели внешней политики страны.

При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украина должна достигнуть ряда определенных критериев. Чтобы сделать это, потребуется много времени. Эксперты уверены, что Киев не сможет претендовать на членство в альянсе в ближайшие 20 лет.