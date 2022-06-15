НАТО обсудит поставки тяжелого вооружения Украине

Поставки тяжелого вооружения Украине обсудят в штаб-квартире НАТО. Контактная группа, которую создали около двух месяцев назад на базе в Рамштайне, соберется 15 июня.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал об этом после неформальных переговоров в Гааге с представителями правительств семи стран альянса. Его слова привело РИА «Новости».

«В Брюсселе 15 июня в штаб-квартире НАТО состоится встреча контактной группы в поддержку Украины. <...> Она координирует поставку Украине оружия, военного оборудования, в том числе тяжелого вооружения», — сообщил Столтенберг.

У Украины, добавил он, должно быть больше тяжелого вооружения. НАТО уже поставляет его, как и западные партнеры.

Ранее Столтенберг заявил, что Украине, возможно, придется пойти на территориальные уступки для достижения мира. Роль Североатлантического альянса генсек отметил как возможность занять более сильную позицию в диалоге с Россией.