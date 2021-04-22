НАТО обрадовало решение Шойгу отвести войска от южных рубежей России

В НАТО назвали давно ожидаемым решение главы Минобороны России Сергея Шойгу о завершении внезапной проверки боеготовности войск в Южном и Западном военных округах. В Североатлантическом блоке считают важными любые шаги, связанные с деэскалацией ситуации вокруг Украины.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе альянса, «стягивание сил к украинской границе является неоправданным».

«НАТО солидарна с Украиной, и мы продолжаем призывать Россию выполнять свои международные обязательства и вывести все свои войска с территории Украины», — подчеркнули в штаб-квартире НАТО. Но не уточнили, на какой именно территории Украины находятся российские военнослужащие.

О завершении проверки Шойгу сообщил 22 апреля. Он приказал отвести войска от границ России в пункты постоянной дислокации. По его мнению, цели внезапной проверки были достигнуты полностью. Возвращение войск запланировано на срок с 23 апреля по 1 мая.

Сергей Шойгу также приказал находиться в готовности к немедленной реакции в связи с учениями НАТО Defender Europe на случай неблагоприятного развития обстановки.