07 марта 2024, 09:11
НАТО не защитит Украину даже в случае ее членства в альянсе
FP: вступление Украины в НАТО не станет гарантией защиты со стороны альянса
Западные государства могут не согласиться встать на защиту Украины, даже если страна вступит в НАТО. Об этом газете Foreign Policy заявил профессор Гарвардского университета Стивен Уолт.
Он напомнил о пятой статье Североатлантического договора, в которой говорится о защите входящей в НАТО страны. По словам профессора, государства альянса имеют право не участвовать в конфликте.
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«Статья V Североатлантического договора — это не спусковой крючок, который обяжет членов блока воевать, если другой участник был атакован», — указал политолог.
Согласно интерпретации США, в рамках пятой статьи страны НАТО действуют «так, как посчитают нужным», добавил Уолт. Он подчеркнул, что государства Запада могут отказаться от конфликта с Россией даже в том случае, если Украина добьется членства в альянсе.
«НАТО — это вовсе не волшебный щит», — заключил профессор.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто высказался о возможности отправить войска НАТО на Украину. Он отметил, что венгерская сторона никогда не согласится на это.
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