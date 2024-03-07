Мир 07 марта 2024, 09:11 НАТО не защитит Украину даже в случае ее членства в альянсе FP: вступление Украины в НАТО не станет гарантией защиты со стороны альянса Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/globallookpress

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Западные государства могут не согласиться встать на защиту Украины, даже если страна вступит в НАТО. Об этом газете Foreign Policy заявил профессор Гарвардского университета Стивен Уолт.

Он напомнил о пятой статье Североатлантического договора, в которой говорится о защите входящей в НАТО страны. По словам профессора, государства альянса имеют право не участвовать в конфликте.

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«Статья V Североатлантического договора — это не спусковой крючок, который обяжет членов блока воевать, если другой участник был атакован», — указал политолог.

Согласно интерпретации США, в рамках пятой статьи страны НАТО действуют «так, как посчитают нужным», добавил Уолт. Он подчеркнул, что государства Запада могут отказаться от конфликта с Россией даже в том случае, если Украина добьется членства в альянсе.

«НАТО — это вовсе не волшебный щит», — заключил профессор.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто высказался о возможности отправить войска НАТО на Украину. Он отметил, что венгерская сторона никогда не согласится на это.