Условий для скорого завершения конфликта на Украине нет. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ на торжественной церемонии в честь 18-летия Румынии в составе НАТО.

Представитель альянса заявил, что столкновения в ближайшем будущем начнутся в восточных и южных областях Украины, поэтому условий для мирного урегулирования конфликта пока нет.

«По нашей оценке, конфликт еще будет продолжаться», — заявил Джоанэ.

Он добавил, что в нынешних условиях произошла глубокая интеграция Румынии в состав НАТО, а это означает, что для альянса окончательно размылась разница между странами-участницами на западе и востоке Европы.

Замгенсека альянса добавил, что на предстоящем саммите в Мадриде руководство НАТО примет решение для постоянного присутствия войск на восточном фланге.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал агрессию основной целью создания НАТО, несмотря на то, что альянс позиционирует себя как оборонительная структура. В качестве примера он привел автомат Калашникова, который заточен на агрессию.