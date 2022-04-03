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    03 апреля 2022, 17:10

    НАТО не увидел условий для мирного урегулирования кризиса на Украине

    Замгенсека НАТО Джоанэ: конфликт на Украине далек от завершения

    Анатолий Минкин

    Условий для скорого завершения конфликта на Украине нет. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ на торжественной церемонии в честь 18-летия Румынии в составе НАТО.

    НАТО не увидел условий для мирного урегулирования кризиса на Украине

    Представитель альянса заявил, что столкновения в ближайшем будущем начнутся в восточных и южных областях Украины, поэтому условий для мирного урегулирования конфликта пока нет.

    «По нашей оценке, конфликт еще будет продолжаться», — заявил Джоанэ.

    Он добавил, что в нынешних условиях произошла глубокая интеграция Румынии в состав НАТО, а это означает, что для альянса окончательно размылась разница между странами-участницами на западе и востоке Европы.

    Замгенсека альянса добавил, что на предстоящем саммите в Мадриде руководство НАТО примет решение для постоянного присутствия войск на восточном фланге.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал агрессию основной целью создания НАТО, несмотря на то, что альянс позиционирует себя как оборонительная структура. В качестве примера он привел автомат Калашникова, который заточен на агрессию.