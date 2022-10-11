НАТО не увидел признаков, что Россия намерена использовать ядерное оружие | 360°

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НАТО не увидел признаков, что Россия намерена использовать ядерное оружие

Генсек НАТО Столтенберг: альянс не видит признаков, что РФ хочет применить ядерное оружие

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НАТО не видит признаков того, что у России есть намерения применять ядерное оружие, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. При этом он подчеркнул, что организация сохраняет бдительность.

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В конце сентября Столтенберг уже сообщал, что НАТО не видит признаков того, что Россия готовится применить такое оружие. Он заявил, что альянс внимательно следит за происходящим и не видит изменений в позиции ядерного оружия.

Ранее об этом же заявил глава Управления правительственной связи Британии (GCHQ) Джереми Флеминг. Он выразил уверенность, что РФ действует и будет продолжать действовать в рамках своей ядерной доктрины, сообщало РИА «Новости».

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