Мир 15 июня 2023, 10:13 НАТО не увидел действий РФ, требующих изменения ядерной конфигурации Генсек НАТО: альянс не увидел действий РФ, требующих изменения ядерной конфигурации РИА «Новости»

Читать 360tv в

НАТО не видит действий России, из-за которых было бы нужно вносить изменения в ядерную конфигурацию альянса. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече министров обороны организации, написал ТАСС.

Политический деятель добавил, что военно-политический блок будет пристально следить за действиями РФ.

Реклама

«Мы пока не видим действий России, которые бы потребовали изменения ядерной конфигурации альянса», — прокомментировал он размещение в Белоруссии российского ядерного оружия.

Ранее Столтенберг спрогнозировал повышение опасности в мире, если Россия выйдет победителем из украинского конфликта. По его мнению, это «воодушевит другие страны». Генсек поблагодарил США за отправку вооружения на Украину. Введение натовских войск на Украину пока считают невозможным.

Размещение российского ядерного оружия в Белоруссии начнется сразу после того, как 7-8 июля завершится подготовка сооружений для него. Как сообщил президент республики Александр Лукашенко, ЯО не будет храниться в одном месте.