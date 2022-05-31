Заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО в скором времени будут одобрены, однако это не принесет пользы Западу. О недостатках расширения альянса рассказала в статье Bloomberg старший научный сотрудник Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта Эмма Эшфорд.

Она отметила, что есть только две очевидные выгоды от присоединения двух скандинавских стран — символический и технический. Первый заключается в демонстрации солидарности Европы против России, второй лучше увязывает членство в НАТО с участие в Евросоюзе. Это позволит избежать в будущем маловероятного, но проблематичного сценария, при котором государство-член Евросоюза находится в опасности, но не подпадает под действие статьи 5 пакта о взаимной обороне НАТО. Однако во всех других отношениях вопрос о членстве Финляндии и Швеции является сложным и тревожным.

Финляндия и Швеция имеют высокоразвитую экономику и более сильны в военном отношении, чем некоторые другие страны Европы. Однако они сосредоточили вооруженные силы на защите собственных стран и вряд ли внесут большой вклад в общую оборону НАТО. Обе страны взяли на себя обязательство увеличить военные расходы, однако, считает автор статьи, могут этого не сделать. Они будут бесплатно пользоваться военной мощью США, как делают многие европейские государства.

Кроме того, если принятие Швеции может быть стратегически выгодным, так как позволит силам НАТО лучше контролировать Балтийское море и использовать остров Готланд в качестве плацдарма для любого будущего конфликта, то Финляндия — не такой полезный союзник.

Финская территория, напротив, представляет собой стратегический кошмар. Это резко повысит уязвимость альянса перед любыми будущими атаками Москвы

Кроме того, руководству альянса будет сложно управлять 32 странами вместо 30. Эмма Эшфорд пришла к выводу, что слишком громоздкая структура может погубить НАТО.