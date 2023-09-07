07 сентября 2023, 13:20
НАТО не нашел доказательств российской атаки на Румынию
Генсек Столтенберг: у НАТО нет данных о намеренной атаке РФ в Румынии
То, что в Румынии нашли обломки, предположительно, от беспилотника, не доказывает факт атаки со стороны России. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на выступлении перед комитетом Европарламента по иностранным делам и подкомитетом по безопасности и обороне.
Он отметил, что румынские власти накануне проинформировали союзников по НАТО о находке и сейчас ведут расследование.
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«Румынские власти подтвердили, что обломки от беспилотного летательного аппарата были найдены. <…> У нас нет информации о намеренной атаке со стороны России», — подчеркнул Столтенберг.
Он констатировал также, что происшествие демонстрирует «риск инцидентов и несчастных случае» в свете украинского конфликта.
Ранее министр обороны Румынии Анджел Тылвар указал на отсутствие доказательств того, что обнаруженные обломки могут представлять опасность.
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