Мир 02 сентября 2022, 16:32 Поделиться Telegram

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Viber Эрдоган усомнился в силе НАТО без Турции Эрдоган заявил, что представить НАТО без Турции невозможно РИА «Новости»

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НАТО не сможет быть сильным без Турции. С таким заявлением выступил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, сообщило РИА «Новости».

Турецкий лидер отреагировал на позицию Греции после публикации штабом Сухопутных войск НАТО поздравления Турции с победой над греками в Малой Азии в 1922 году.

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«НАТО, как и всегда, осуществил маневр, показав, что он другая сила, но при этом с Турцией. Беспокойство Греции или какая-либо позиция Афин к НАТО не способна ослабить отношения Анкары и альянса. Представить НАТО без Турции невозможно», — отметил турецкий лидер.

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По его мнению, Греция в НАТО «не имеет какой-либо цены».

«Если нет Турции, НАТО не силен», — резюмировал Эрдоган.

Турция празднует в 2022 году вековую годовщину победы над греками в битве при Думлупынаре. Она считается переломным моментом Национально-освободительной борьбы турецкого народа.

Ранее Эрдоган предрек развал НАТО без Турции. Турецкая сторона, по словам Эрдогана, признает важность сохранения НАТО даже после того, как «была оставлена в одиночестве» в период острой необходимости в поддержке.

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