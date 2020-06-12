    12 июня 2020, 21:03

    НАТО назвало положительные стороны партнерства Украины

    Анатолий Минкин

    После включения Украины в Партнерство расширенных возможностей НАТО Киев может рассчитывать на участие своей армии в учениях альянса для дальнейшей военной совместимости, а также к широкому обмену разведывательной информации. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление североатлантического альянса.

    В НАТО напомнили, что украинские военные принимали участие в операциях в Афганистане и Косово, а также в различных учениях.

    «Союзники высоко ценят этот важный вклад, который демонстрирует приверженность Украины евроатлантической безопасности», — отмечается в документе.

    При этом в НАТО уточнили, что партнерство вовсе не означает, что Украина полноправный участник альянса.

    «Получение Украиной статуса партнера с расширенными возможностями не означает никаких решений по вопросу членства в НАТО», — привел цитату заявления Альянса «Царьград».

    Украина стала шестой страной, которая вошла в Партнерство расширенных возможностей НАТО. До нее в проекте участвовали Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания.

    Эту программу Североатлантический альянс запустил в 2014 году. Основная цель — это усиление совместимости войск альянса с армиями стран-партнеров, чтобы принимать участие в совместных учениях или операциях НАТО.