НАТО назвало положительные стороны партнерства Украины

В НАТО напомнили, что украинские военные принимали участие в операциях в Афганистане и Косово, а также в различных учениях.

«Союзники высоко ценят этот важный вклад, который демонстрирует приверженность Украины евроатлантической безопасности», — отмечается в документе.

При этом в НАТО уточнили, что партнерство вовсе не означает, что Украина полноправный участник альянса.

«Получение Украиной статуса партнера с расширенными возможностями не означает никаких решений по вопросу членства в НАТО», — привел цитату заявления Альянса «Царьград».

Украина стала шестой страной, которая вошла в Партнерство расширенных возможностей НАТО. До нее в проекте участвовали Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания.

Эту программу Североатлантический альянс запустил в 2014 году. Основная цель — это усиление совместимости войск альянса с армиями стран-партнеров, чтобы принимать участие в совместных учениях или операциях НАТО.