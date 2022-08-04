НАТО назвали самым опасным военным союзом в мире

НАТО является самым опасным военным союзом в мире. Такое мнение в колонке для РИА ФАН выразила Мира Тэрада — россиянка, которая попала в тюрьму в США из-за брака с контрабандистом, а вернувшись в Россию, стала главой Фонда борьбы с репрессиями.

Войска НАТО бомбили Боснию, Сербию и Косово, а также развязали войны в Афганистане, Ираке, Сирии и Ливии, отмечает автор. При этом лидеров НАТО не заботят судьбы стран, которые не входят в Альянс. Однако деятельность Альянса направлена даже не на обеспечение безопасности стран-участниц, а на поддержание верховенства США в мире.

«Если кратко, то вся деятельность НАТО направлена не на обеспечение безопасности стран-участниц, а на поддержание гегемонии США в мире и устранение конкурентов Америки. Тем не менее за последние несколько лет Америка потеряла значительную часть своего влияния. Именно поэтому НАТО одновременно спровоцировала несколько военных конфликтов в попытке предотвратить экономический и политический крах Америки», — считает Тэрада.