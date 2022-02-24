НАТО назвал угрожающими действия России на Украине

Действия России, которые она предприняла по отношению к Украине, серьезно угрожают евроатлантической безопасности. Такое заявление сделали в НАТО.

В связи с событиями, которые в данный момент происходят на Украине, Североатлантический альянс принял решение развернуть дополнительные оборонительные силы на восточном направлении, сообщило РИА «Новости».

Президент РФ Владимир Путин вечером 21 февраля подписал указ о признании ЛНР и ДНР. Уже утром 24 февраля российская армия начала спецоперацию по освобождению Донбасса от ВСУ. При поддержке РФ, народным милициям ЛДНР удалось перейти в наступление и прорвать передний край обороны украинской армии.

Белоруссия держит на контроле вопрос признания ЛНР и ДНР. Такое заявление ранее сделал президент страны Александр Лукашенко.