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    24 февраля 2022, 13:33

    НАТО назвал угрожающими действия России на Украине

    НАТО заявил, что действия России угрожают евроатлантической безопасности

    Анастасия Ектова

    Действия России, которые она предприняла по отношению к Украине, серьезно угрожают евроатлантической безопасности. Такое заявление сделали в НАТО.

    В связи с событиями, которые в данный момент происходят на Украине, Североатлантический альянс принял решение развернуть дополнительные оборонительные силы на восточном направлении, сообщило РИА «Новости».

    Президент РФ Владимир Путин вечером 21 февраля подписал указ о признании ЛНР и ДНР. Уже утром 24 февраля российская армия начала спецоперацию по освобождению Донбасса от ВСУ. При поддержке РФ, народным милициям ЛДНР удалось перейти в наступление и прорвать передний край обороны украинской армии.

    Белоруссия держит на контроле вопрос признания ЛНР и ДНР. Такое заявление ранее сделал президент страны Александр Лукашенко.